Az elmúlt napokban rengeteg eső esett és a hőmérséklet is 20 fok alá csökkent. Elővettük az esernyőket, az őszi kabátokat és a vastagabb pulóvereket is. Ám nálunk nem csak az időjárás jelzi, hogy itt az ősz, hanem Arnold, a macskánk is. Mint minden macska, így Arnold is imádja a meleget, ezért nem igazán szereti ezt az évszakot, csak majd akkor, ha már bekapcsoltuk a fűtést, akkor pedig a radiátoron fog feküdni órákig. A hideg miatt már napok óta gyakrabban bújik hozzánk, hogy egy kicsit melegítsük. Egy vackolós helyet építettünk neki takarókból és párnákból, így vészeli át a szobában „hideget”, míg meg nem kezdődik a fűtési szezon.

Arnold, macska

Fotó: Várkonyi Rozália