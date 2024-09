A lúd- és kacsatartás fontos megélhetési forrása a kiskunfélegyházi és környékbeli gazdáknak. Családok százai foglalkoznak víziszárnyas-tenyésztéssel, illetve töméssel. Munkájuk gyümölcse a hízott liba- és kacsatermékek világszerte jó hírét viszik Kiskunfélegyházának és a környéknek. Ezen gazdák munkája előtt tisztelegnek minden évben a Kiskunfélegyházi Libafesztivállal, amit immár huszonötödik alkalommal rendeznek meg ma és szombaton.

Libaünnep

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Meg is érdemlik a figyelmet és az elismerést a libás-kacsás gazdák, hiszen munkájukat nagyon sok tényező befolyásolja és teszi bizonytalanná, kiszámíthatatlanná. Ilyen például a folyamatosan visszatérő madárinfulenza és egyéb állatbetegségek, a folyamatosan emelkedő takarmány- és energiaárak, de az egyre forróbb nyarak sem kedveznek az ágazatnak.

Szülőfalumban, Móricgáton is nagyon sokan foglalkoznak víziszárnyas tenyésztéssel, töméssel és feldolgozással. Korábban a szüleim is neveltek libákat, kacsákat, és a töméssel is éveken át bajlódtak. Gyerekként minket is gyakran befogtak a munkába. A bátyámmal és a húgommal rendszeresen etettük, itattuk, vagy éppen legeltettük a jószágokat. A kislibákkal, kiskacsákkal szívesen foglalkoztunk, simogattuk, szeretgettük őket. De a nagyobb libák néha már veszélyesek voltak. Már gyerekként megtapasztaltuk, hogy az állattartás olyan ágazat, ahol nincs hétvége és szabadság, hiszen a jószágokat nem lehet magukra hagyni, nagyon sok törődést és figyelmet igényelnek. A libatömés szintén olyan munka, ami mellett nem sok szabadideje van a gazdának.

A vásárlók legtöbbször csak azt látják a boltokban, hogy sokba kerül a liba- és a kacsahús, a libamáj, de azt már kevesen tudják, hogy mennyi ember fáradtságos munkája van mögötte. A Kiskunfélegyházi Libafesztivál többek között erre is szeretné felhívni a figyelmet.