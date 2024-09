Visszatért a jó idő, de a macskáim most már ragaszkodnak a pihe-puha takaróhoz. Nyáron imádnak a hideg padlón feküdni, de múlt héten az ősz és az esős idő beköszöntésével, megkeresték a melegen bélelt macskaágyat és a pokrócot. Most, hogy az esőt felváltotta az indián nyár, nem adtak alább, kitartanak a takaró mellett. Biztosra mennek. Sőt a kajamennyiséget is emelték. Ahogyan a régiek mondták, ha az állatok sokat esznek ősszel, hideg télre kell készülni. Nálam évek óta sokat esznek, szemmel láthatóan nő a mennyiség szeptembertől, de már nem tartok a -20 foktól. Be kell látni, a régi népi megfigyeléseket ma már rendszerint a globális felmelegedés felülírja.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció