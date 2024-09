A hideg, szeles, esős idő miatt sok fecske került és kerülhet bajba – írja több állatvédő egyesület is a Facebook-on. A bejegyzésből kiderül, hogy az esős és a hideg idő megállásra kényszerítette a vonulásban lévő fecskéket, ezért az ország minden pontján tapasztalható tömeges megjelenésük. Csoportosan próbálnak száraz menedéket keresni és akár több száz fecske is megjelenhet teraszokon, házak falán, párkányokon.

Fecskevész

Fotó: Szijártó János / Napló/ veol.hu

Kérik, hogy ne próbáljunk meg oda menni hozzájuk és ne zavarjuk őket a pihenésben. A fecskék a menedék alatt összebújnak és melegítik egymást, hogy energiát tartalékoljanak, ám, ha megzavarjuk őket, újra kirepülnek az esőbe és több energiát veszítenek.

Az egyesületek felhívják a figyelmünket, hogy ne próbáljuk meg őket etetni se kenyérrel, se magokkal, hiszen a fecskék rovarevők, esetleg egy kis lisztkukacot tehetünk ki nekik egy lapos széles tálba, de nem biztos, hogy enni fognak. Sajnos sok fecske repült ablaknak, és még többet ütött el autó, mert alacsonyan repkedtek az út felett és legyengülve ültek az utak mellett. Ha valaki elázott, rossz állapotban lévő fecskét lát, próbáljunk meg segíteni neki, értesítsünk egy madármentő szervezetet és kérjünk segítséget és tanácsot tőlük.

A közösségi oldalon számos felhívás és fotó terjed, hogy tömegesen pusztulnak itthon a fecskék a zord időjárás miatt. Több felvételt is láttam, hogy milyen sok elpusztult és legyengült fecskét találtak a 71-es út mentén is. Szomorkodva nézem ezeket a felvételeket, hiszen édesanyám is nagyon kedveli ezeket a madarakat. Minden évben a műhelyünkbe visszatér egy pár és gyönyörködve nézzük a kis családot, ahogyan évente felneveli a fiókáit. Remélem hamarosan javul az időjárás és folytathatják útjukat ezek a csodálatos madarak, hogy jövőre újra visszatérhessenek hozzánk költeni.