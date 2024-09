Emlékszem, gyerekkoromban szó szerint a hideg rázott attól, ha esett az eső. Kifejezetten utáltam, mikor a „nem vagy cukorból” jelmondat felcsendült, miközben rohantam fedett helyre. Fociedzésen többször is átáztam, de ez az iskolából hazamenet is előfordult jó párszor. Sosem értettem azokat a filmjeleneteket, amikor az esőben csókolóznak a főszereplők. Hogy lehet, hogy nem fagynak szét? Viszont rá kellett jönnöm, nincs jobb attól, mikor esik az eső. A virágainkat nyáron nem győztük locsolni, és szörnyű látni a kopár termőterületeket. Miközben ezt írom, éppen esik az eső, és ahogy a természetre nézek, hallom a madarak csiripelését. Felüdülés. Most kedvem van elázni. Vagy csak öregszem, és a legjobb témám az időjárás?

Illusztráció

Fotó: shutterstock.com / illusztráció