Imádom a nyarat, a meleget, de ez az idei kánikula sorozat még nekem is sok volt. Nem gondoltam volna, valaha is vágyni fogok arra, hogy fázzak. Most megtörtént. A héten több reggel is volt dolgom, szabadtéri esemény, ahova mennem kellett. Bizony kicsit fáztam, de egyelőre még jólesően. Látva a hétvégi időjárás előrejelzést, eljött az ideje, hogy a nyári papucsom mellé kivegyem a cipősszekrényből a zárt cipőmet. A ruhásszekrényből pedig a kapucnis felsőt, a hosszú nadrágot, és lehet, hogy még a dzseki is jöhet. Így talán nem fogok fázni, ha mégis, akkor majd nosztalgiázok a 40 fokos nyári meleg napokra gondolva. Szerintem ezúttal mosollyal az arcomon didergek majd egy kicsit.

Illusztráció

Fotó: shutterstock.com / illusztráció