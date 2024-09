Sajnos már két hónapja nem voltam otthon a családomnál, de végre az előző hétvégén haza tudtam menni. Izgatottan vártam ezt a napot, még a hosszú út sem szegte kedvem, vigyorogtam, még akkor is amikor késett a vonat és félő volt, hogy lekésem a csatlakozásom. Szerencsém volt, megvárt a másik vonat is, így gond nélkül és időben hazatértem. Édesanyám természetesen húslevessel várt. Soha egyik étteremben sem ettem olyan finom húslevest, mint amilyet édesanyám főz. A világ legjobb étele, sose tudom olyan ízűre elkészíteni mint ő, de lehet nem is baj, mert ez az otthon ízei és soha semmivel se lehet összehasonlítani azt az érzést, amikor leülök otthon, az asztalhoz és édesanyám főztjét eszem.

Forrás: Mindmegette.hu