Manapság is látni furcsa divatokat, de ha egy kicsit visszatekintünk a múltba igencsak megdöbbentő dolgokat olvashatunk, milyen öltözködési és szépségápolási szokások voltak régen. Párról már hallottam, gondolok itt a feszes fűzökre, amit ha túl szorosan fűztek be, a nők gyakran elájultak a levegőhiánytól. Emellett emésztési zavarokat és székrekedést, de még belső vérzést is okozhatott, persze a darázsderékért ezt mind elszenvedték a hölgyek, pedig a rendszeres fűzőviseléssel átrendeződhettek a belső szerveik, ami bármilyen hihetetlen nem egészséges.

Fotó: Fortepan / Karabélyos Péter / illusztráció

A krinolinról is hallottam már, de meglepődve olvastam, hogy ez a holmi sokszor lángra kapott, ugyanis eredetileg lószőrből és gyapotfonatból készült, amelyek nagyon könnyen meggyulladtak, és nem egy ember halt meg emiatt. Ez a ruhadarab arra szolgált, hogy megemelje a hölgyek szoknyáját, így kerekebb és csinosabb formájuk lehetett.

Az is igencsak megdöbbentett, hogy a középkorban a fehér bőrszín volt a nyerő, hiszen, akinek barna volt a bőre, azt a szegénységgel, a munkásléttel párosították, így a nemesek igyekeztek fehéríteni bőrüket. Mint megtudtam, I. Erzsébet királynő is így tett. Ecetből, tojásfehérjéből és fehér ólomból készített keverékkel ápolta a bőrét. Ez a szer gyorsan elterjedt, és feltehetően az igen mérgező összetevőnek hála, tudtukon kívül sokan áldozhatták fel életüket csak azért, hogy hófehér legyen az orcájuk.

Az egyik legmegdöbbentőbb, amiről most olvastam, az talán az, hogy régen Kínában nagy divat volt, hogy 4-8 éves kislányok lábát elkötötték és több éven keresztül addig kínozták őket, míg elérték a kívánatos 7,5 centis lábfejet. Ez rendkívül fájdalmas volt számukra, járni is alig tudtak, nem még szaladni. Az eljárást a család idősebb nőtagjai, anyjuk, nagyanyjuk végezték el. A részletekbe bele sem megyek, hiszen már ha csak elképzelem, rosszul vagyok, hogy mire voltak képesek. Az én 39-40-es lábam hozzájuk képest ormótlan és valószínűleg undorító lenne számukra.

Elképesztő miket nem voltak képesek elviselni, csak azért, hogy divatosak legyenek és nem törődve semmivel, napi szinten viselték ezeket az egészségre káros holmikat.