Elszaladt a kutya! Elfelejtettem a bankkártyám PIN-kódját! Elszökött a macskám! Nem enged be az asszony! Hogy hívják angolul a malacot? Ilyen és ehhez hasonló hívások futnak be óráról órára a katasztrófavédelem 112-es segélyhívó telefonszámára. A beérkező segélyhívások körülbelül 15 százaléka információkérés, nagyjából 40 százalék igényli a három készenléti szerv valamelyikének beavatkozását, és kicsit több mint 45 százalék egyik kategóriába sem tartozik. Éves viszonylatban azt jelenti, hogy a hívók csaknem fele banális problémákkal ostromolja az emberi-, és a vagyonbiztonság megóvását szolgáló segélyhívó rendszert. Ebből is látszik, hogy baj van a fejekben, bár amikor a virágra is rá kell írni, hogy nem ehető, nincs min meglepődni.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock