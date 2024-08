Az elmúlt napokban több videó is megjelent a közösségi oldalakon arról, ahogy útnak indultak a gólyák Afrikába, téli pihenőhelyükre. Igaz, még tombol a hőség hazánkban, de a vándormadarak jól tudják, hogy hamarosan beköszönnek a hideg napok, amit ha itt maradnak nálunk, nem biztos, hogy átvészelnének. A gólyák indulásáról készült megható videót több ezren osztották meg, ami azt is jelzi, hogy mennyire szeretjük és ragaszkodunk ezekhez a kedves madarakhoz. Gyülekeznek már a fecskék is, sok helyen láthatjuk, ahogy a villanyvezetékeken hosszú sorokban ülnek, mintha az előttük álló útvonalat és az indulás pontos időpontját egyeztetnék. De nemcsak a gólyák és a fecskék költöznek el ősszel hazánkból, hanem a kevésbé ismert sárga billegető, a mezei poszáta, a pacsirta, a haris, a vörös és a kék vércse is. Reméljük, sikeres útjuk lesz és tavasszal viszontláthatjuk őket.

Fotó: knp.hu / illusztráció