A minap az egyik boltban kivételesen nem az önkiszolgáló kasszához mentem. Miközben az eladóhölgy olvasta le a vásárolni kívánt termékeimet, véletlenül kétszer ütötte be a krumplit, de láttam, hogy sztornózta az egyik összeget. Meg is nyugodtan hogy nincs baj, nem fogok többet fizetni, mint amennyit kellene. Hazafelé sajnos észrevettem, hogy a darált húst is kétszer látom a blokkon, és nem törölte, holott egy dobozzal vásároltam csak. Tudom, én is hibás vagyok, miért nem figyeltem. Mentségemre szóljon, őrült tempóban kellett a szatyorba pakolnom. Tanulság: máskor a kasszánál nézzem meg a blokkot, hogy ne járjak többet így, vagy pedig inkább az önkiszolgáló pénztárnál fizessek.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció