A napokban ismét átélhetem a hajózás örömét. Most már hosszú évek óta minden nyáron Visegrádon hajókázunk a körjárattal. Két óra alatt teszi meg a nagy kört, miközben csodálhatjuk a tájat, figyelhetjük a víz sodrását és természetesen integethetünk az arra közlekedő turistahajón utazóknak. Utána számomra elmaradhatatlan a közeli Dobogókő, ahol ha csak pár percet is töltök, máris sokkal energikusabb vagyok, feltöltődöm lelkileg. Idén először Esztergomnál átmentünk a hídon és Szlovákiában három üzletet is felkerestünk. A választék hasonló, de a szlovák sajt számomra verhetetlen ízben, választékban és árban egyaránt. Bespájzoltam, hogy legalább augusztus folyamán bármikor fogyaszthassak a csodás sajtokból.

Szlovák sajt

Forrás: shutterstock.com / illusztráció