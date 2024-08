A fenti kijelentésre viszonylag későn, mondhatni életem derekán ébredtem rá. Azt ma már nem kutatom, mi az oka annak, hogy gyerekként nem szerettették meg velem a sportolást, mert felesleges időpazarlás lenne. Helyette inkább a sport, a mozgás fontosságát népszerűsítem, ahol csak tudom.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A sportolás jótékony hatásaival elméletben a legtöbb ember tisztában van. Szinte mindenki tudja, hogy a testmozgás rengeteg előnnyel jár. Ismert tény, hogy a javítja a fizikai állóképességet, növeli a tüdő kapacitását. A rendszeres testmozgás hatására a szívizom megerősödik, nő a szív teljesítőképessége és csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Csakhogy néhány pozitívumot említsek. Mindezek ellenére a magyar lakosság mindössze 15 százaléka sportol rendszeresen. A legtöbben időhiányra hivatkozva mellőzik a testmozgást. Néhány éve még én is erre hivatkoztam, de ma már azok táborát erősítem, akik azt vallják, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szán.

Talán, ha a sportra úgy tekintenénk, mint ahogy az eredeti kifejezés is sugallja – a sport ugyanis a francia „desporter” vagyis mulatságoknak élő szóból származik – akkor bizonyára többen állnának fel a karosszékből egy kis testmozgásra. Közel tíz évnyi tapasztalat után elmondhatom, hogy a sportolással nagyon sok minden megváltozott az életemben. A gyakori izomlázat és néhány kisebb sérülést leszámítva csak jót hozott számomra a rendszeres mozgás. Nemcsak a fizikumom erősödött meg, de mentálisan is erősebb lettem. Jobb a közérzetem, a hangulatom, ami jó hatással van a környeztemben élőkre is. A legszebb az egészben, hogy az egész család együtt sportol. Van ugyan némi versengés köztünk, de ez csak ösztönzőleg hat a teljesítményünkre. A közös sport azonban még jobban összekovácsol bennünket.

A sportolás egy új szemléletet is hozott az életembe. Míg korábban szinte teljesen hidegen hagyott egy-egy sportesemény, ma már a legnagyobb érdeklődéssel és hatalmas tisztelettel figyelem a hazai sportolók teljesítményeit. Az esti edzések után az egész család együtt nézi az olimpiai közvetítéseket és nagy lelkesedéssel szurkolunk. Hajrá magyarok!