Végleg visszavonul az Aerosmith, az 1970-ben alakult legendás amerikai hard rock zenekar – jelentette be közösségi oldalán a banda. Ennek oka, hogy Steven Tyler hangja már nem bírja az extrém terhelést. A nemrég elindult búcsúturnéjukat sem fejezik be. Nagy fájdalom ez a zenei világnak és a közönségnek egyaránt, hiszen Steven hangján generációk nevelkedtek szerte a világban. Hangszálsérüléseit hosszú időn át próbálták kezelni, de be kellett látnia, hogy sosem lesz már a régi. Ezért minden elismerésem az övé, nem lehetett könnyű meghozni ezt a döntést. Akad jó néhány veterán zenész – külföldön és idehaza is –, akinek viszont jó szívvel ajánlanám a visszavonulás megfontolását. El kell fogadni, ha egy karrier véget ért, és nem kell saját magukból paródiát csinálniuk hatvan-, hetven-, nyolcvanévesen a (playback) gázsiért.

Visszavonul a rocklegenda

Forrás: shutterstock.com