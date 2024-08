Ahogyan arról bizonyára már minden olvasó értesült, korlátozzák az okoseszközök használatát az iskolákban. Nemcsak az okostelefonok, de minden elektronikai eszköz elvételre kerül az iskolanap elején, és a fiatalok azokat csak az utolsó óra után kaphatják vissza. Természetesen kivételt képez ez alól az a tanóra, ahol a tanár engedélyt ad arra, hogy a fiatalok használják eszközeiket.

Nem meglepő, hogy a legtöbb diák ennek nem örül, hiszen sokan telefonon vagy tableten jegyzetelnek, és valljuk be őszintén, aki ebben a felgyorsult, online világban ahhoz szokott, hogy elektronikusan tanul, nehéz lesz visszaállítani az agyát a füzetre. Látom viszont előnyét annak, ha füzetbe írásra kényszerülnek a diákok. Megdöbbenve hallottam, hogy vannak nagyon fejlett – és (n)agyondigitalizált – országok, ahol a diákok alig tudnak kézzel írni. El sem tudom azt képzelni, hogy a gyerekem ne tudjon kézzel írni. A finommotorikai képességek, a kézügyesség a kreativitás melegágya.

Ha az okoseszközök elvétele azt eredményezi, hogy a diák figyelmét a tanórán nem vonja el semmi (és nem azt, hogy azon rugózzon, hogyan tudja átjátszani a rendszert, például azzal, hogy egy leselejtezett, régebbi telefont ad le a nap elején), akkor szintén pozitív lehet ez a rendelet. Az viszont biztos, hogy a mai világban az online tér használata elengedhetetlen a tanuláshoz. Pár diák aggodalmát fejezte ki annak kapcsán, hogy a tanárok nem fogják vállalni azt a terhet, hogy a saját tanórájukon az összeszedett telefonokat kiosszák, majd az óra végén újra begyűjtsék, csak azért, hogy olyan feladatokat oldhassanak meg, melyekhez kell okoseszköz.

Márpedig a diákok arról számoltak be, hogy a tanárok is eljutottak már arra a pontra, hogy a hasznos, a tanulást valóban segítő programokat bevitték az órákra, a telefon használata sok esetben hozzájárult a tanórához. A jövőben ez lehet változik. Összességében elmondható, a világ úgy alakult, hogy a telefon funkciója már nem a régi. Már nem a telefonálás adja a fő értelmét, hanem a böngészés. A szülőknek tehát fel kell készülniük arra, hogy baj esetén megpróbálhatják elérni az iskolában lévő gyereküket, de lehet nem fognak sikerrel járni… de kívánom mindenkinek, hogy ilyenre ne is kerüljön sor.