Szerető macskagazdiként, lelkes és odadadó „szolgaként” mindent megteszek, hogy a család állatkái jól érezzék magukat. Érdeklődve olvasom a róluk szóló cikkeket is. A minap azt taglalta az egyik írás, mit nem szeretnek a macskák, melyet gyakran elkövetnek a gazdáik. Sok mindenre ráismertem. Különösen tetszett az a rész, ami szerint a macskák szigorúan ragaszkodnak a napi rutinjukhoz. E szerint fontos, hogy mindig ugyanakkor kapjanak enni. Én ezt nagyjából tartom is, de a vacsora késik olykor. Télen 18 óra, nyáron 19 óra felé kerülnek a tálkára a finom falatok. Az viszont igaz, hogy az egyik macsek már nyáron is 18 óra körül kitartóan a tálkák elé fekszik, és várakozik. Természetesen közben szemrehányóan néz, hogy hol késik már a vacsora.

Fotó: shutterstock.com /illusztráció