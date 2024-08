Házi kedvencünknek abban a pillanatban elkezdünk hiányozni, ahogy becsukjuk magunk mögött az ajtót. Rengeteget jelentünk számukra és nem is pontosan tudják, miért megyünk el, vagy mikor jövünk vissza hozzájuk, ezért nagyon várnak minket haza. Amikor pedig végre megérkezünk, a fel-alá futkározás és a végtelen öröm garantált! Így történik ez nálunk is, amikor elhagyjuk a lakást, Fifi, a kiskedvenc pedig sajnos nem jöhet velünk. Ahogy hazaérkezünk és belépünk az ajtón, már hallhatjuk a mancsok tipegését. Körülöttünk járkál, szagolgat pár percig, nyaldos, aztán megsimogatjuk és kis idő múlva lenyugszik. Hihetetlenül aranyos tud lenni, amikor annyira izgatott, hogy az egész teste riszál, és sokszor még halkan nyüszög is.

A legőszintébb öröm

Forrás: shutterstock.com / illusztráció