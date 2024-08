Olyan ritkán látni már koronaakácot. A napokban azonban rátalátam egyre a félegyházi vasútállomás közelében. Örömmel meséltem a lányaimnak, hogy gyerekkorunkban az egyik kedvenc csemegénk volt a fa, hosszú, mézédes termése. Azt azonban én sem tudtam, hogy a gyümölcshús mellett a magja is ehető, sőt a tüdőbaj hatásos gyógyszere. Utána olvasva azt is megtudtam, hogy magjából főzelék is készíthető, mint a lencséből. Őrölve levesekbe szórják sűrítőnek, de pudingokba is tehető. Magjából készült por fájdalomcsillapító, altató, kábító, érzéstelenítő hatású. A magot pirítás után kávépótlónak is használják.

Forrás: shutterstock.com / illusztáció

A koronaakácot szokták Krisztustövisnek is nevezni, hiszen ebből hasznos, ám hatalmas tüskékkel rendelkező, igen szúrós növény ágaiból készült egykor a keresztrefeszített Jézus töviskoszorúja.