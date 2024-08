Üdülés, nyaralás, vakáció, szabadság mind a kikapcsolódás szinonímái. Számomra mégis a kikapcsolódás szó a legszimpatikusabb. Kikapcsolva lenni manapság nem könnyű. Az elmúlt napokban azonban megpróbáltam teljesen offline üzemmódban létezni, ami egy újságíró számára valódi kihívás, de nem lehetetlen.

Fotó: shutterstock.com /illusztráció

A férjemmel közösen a Balatonnál töltöttünk néhány napot. Ez idő alatt nem használtuk az internetet, nem olvastunk híreket, nem figyeltük az ismerőseink megosztásait, minden hírközlési eszközt igyekeztünk távol tartani magunktól. Csupán néhány fénykép erejéig vettük a kezünkbe a telefont, mégis készüljön egy-két fotó emlékbe, szigorúan csak magunknak és nem a közösségi oldalra.

A digitális detox az egyik legjobb módja annak, hogy feltöltődjünk. Az online világot kizárva csak a jelenre, egymásra, a barátokra, a bennünket körülvevő csodálatos természetre koncentráltunk. Így nem zavarta meg a kikapcsolódásunkat semmilyen katasztrófáról, balesetről, celeb pletykáról, politikai botrányról szóló hír és reklám sem.

Kikapcsolva lenni azt is jelenti, hogy a hétköznapi rutin feladatok helyett teljesen mást csinálunk. Olyasmit, amire ritkán jut időnk, de segít a feltöltődésben. Mi a komfortzónánkból kimozdulva, előre nem megtervezve vágtunk neki az elmúlt hosszú hétvégének. Ez a spontaneitás adta meg a varázsát az egésznek. Nem terveztük, így olyan dolgok történtek velünk, amire nem is számítottunk. Véletlen találkozás rég nem látott barátokkal, közös kerékpártúra, koncert, madárles a Kis-Balatonon, vitorlázás, kiváló borok és ételek, szinte tökéletes időjárás segítették a kikapcsoldódásunkat. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt az állapotot, mint amikor a számítógépnél lenullázást (resetelést) végzünk. Most már jöhet az újraindítás.