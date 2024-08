Ezen a nyáron már sokadszor jártam Dusnokon rokonlátogatás apropóján. Gyerekkorom óta fontos szerepet tölt be az életemben Dusnok, rengeteg kedves emlék fűz hozzá. Az viszont nem változott soha, hogy örömmel nézem mindig a Vajas folyót. Igaz, régen fürödtem is benne, de már régóta csak a hídról figyelem, vagy sétálok a partján. Az sem változott, hogy igazi, jó szódát iszom a rokonoknál. A címke alapján ugyanaz a család készíti. Újdonság néhány éve azonban a füge. Ott rengeteg háznál terem a finomság. Bár az ott élők nem rajonganak érte annyira, mint én, de szerencsére mindig van annyi, hogy jól lakjak belőle, és még hozzak is haza. Már mi is ültettünk Kecskeméten, de arra még hosszú éveket kell várni, hogy olyan bőséges mennyiség teremjen, mint a dusnoki nagy fügebokrokon.

