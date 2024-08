Olaszországi nyaralásunk során volt alkalmunk megkóstolni a helyi specialitásokat. Az olasz konyha számos finom ételt tartalmaz, a tésztafélék és pizzakülönlegességek is levettek a lábamról, de ami igazán elvarázsolt, az az egyik hagyományos olasz desszert volt. Leghíresebb finomságaik közé tartozik a tiramisu, a panna cotta és a fagylalt. Édességimádóként mindet megkóstoltam és a tiramisu magasan az egyik legfinomabbnak bizonyult. A presszókávéval és likőrrel átitatott piskóta, a habkönnyű mascarponekrém és a markáns kakaó a tetején valami isteni. Jómagam is készítettem már nem is egyszer ezt a desszertet, de az enyém a nyomába sem ér, sőt, az itthoni cukrászdákban kapható változatok sem közelítik meg az olasz ízvilágot.

Tiramisu

Fotó: Digner Brigitta