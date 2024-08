Többször is olvastam már rendőrkutyákról, rendőrlovakról, keresőkutyákról vagy más állatokról, akik nap mint nap dogoznak és segítik az emberek munkáját, de pár napja olyan videót láttam, amely azóta is mosolyt csal az arcomra.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Egy vásárhelyi autómosóban „ellenőrként dolgozik” két macska. A videóban megismerhetjük az autómosó tulajdonosát és a két állatot is, Kormos Sándort és Dáni Teréziát. Látszik, milyen jó helyük van és az emberek gondjukat viselik. Nem is akarnak máshová menni, így szinte mindig találkozhatnak velük az emberek. Akik betérnek az autómosóba, mind imádják és megsimogatják őket. Természetesen leginkább azokat az ügyfeleket várják, akik megszeretgetik őket, emiatt – és persze az elemózsiának köszönhetően is – jó helyük van ott. A fontos beosztásban dolgozó macskák a munkájukért cserébe kosztot és is kvártélyt kapnak.

A riportból kiderül, hogy Terka macska gondoskodott már az utánpótlásról is, hiszen a vörös macska, aki szintén sokszor betér enni az autómosóba, az ő kölyke. Neki még nincs neve, de Vöröskének becézik.

Elég forgalmas ez az autómosó, de szerencsére az állandó betérők már tudják, hogy figyelniük kell az ,,ellenőrökre", így szerencsére eddig nem történt baleset, reméljük nem is fog.

Nagyon jól sikerült videó lett. Már több ezer reakció és megosztás érkezett a felvételre, ami nem csoda, hiszen egy kedves történetet ismerhetünk meg. Én magam is már többször megnéztem a videót és meg is osztottam az ismerőseimmel, hogy nekik is mosolygósabbá tegye a napját.