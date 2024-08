Augusztus második felében talán már fellélegezhetünk, nem tér vissza a 40 fokos hőség. Ugyanakkor el is kezdhetünk mentálisan és életmódunkat tekintve is arra készülni, hogy az idei forróságtól csak durvábbak jönnek a következő években, évtizedekben – legalábbis ezt mutatják az éghajlatkutatások. Bizony már a küszöbön áll a változás, bár talán találóbb lenne azt mondani, belépett az ajtónkon, így a szükséges lépéseket – amiket eddig halogattak a nagyhatalmak, a kormányok és mi, magánszemélyek –meg kell tenni, abban bízva, hogy nem késtünk még el. A túlélés záloga mindig is az alkalmazkodóképesség volt, jó lenne, most sem kudarcot vallani ebben.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock