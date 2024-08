Körülbelül 13 éves korom óta vagyok könyvmoly. Akkor leginkább azokat a könyveket olvastam, amelyek otthon, a polcon csücsültek, vagy pedig a helyi könyvtárban is megtalálhatóak voltak. Amikor elkerültem egyetemre, akkor az ösztöndíjamnak hála lett egy kis pluszpénzem, amiből elkezdtem gyarapítani a könyveim számát. Azóta folyamatosan nő, ritka, ha valamelyik hónapban nem vásárlok egy-egy példányt, néha kicsit el is szalad velem a ló, de próbálok olyan kötetetek beszerezni, amelyeket egész biztos többször is szeretnék elolvasni. Sajnos a könyveim száma gyorsabban nő, mint amilyen gyorsan olvasok, de minden nap igyekszem néhány oldalt olvasni.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció