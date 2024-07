Janikovszky Éva szerint is a mosoly mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a másokéba is. Az, hogy milyen napunk lesz, mindig rajtunk áll, szerintem. Minden helyzetben van választásunk, még akkor is, ha valaki nem adja meg az elsőbbséget a zebrán vagy rád dudálnak biciklisként. Egy nemrégiben történt eset alkalmával kipróbáltam valamit: mosolyogtam egy szembejövő futóra, miközben bicikliztem a kora reggeli hűvösben. A futó meglepődött, majd visszamosolygott rám, és ez az apró gesztus feldobta mindkettőnk napját.

Tessék mosolyogni!

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Sokkal jobban éreznénk magunkat, ha többet mosolyognánk – mondta egy ismerősöm nemrég. Külföldiekkel példálózott, akik szerinte sokkal mosolygósabbak, mint mi. Ilyenkor talán nem ártana tükörbe nézni, és elgondolkodni azon, hogyan tehetnénk a saját környezetünket is vidámabbá. Az örökös sopánkodás helyett tehetnénk valamit azért, hogy jobb legyen itt élni. Egy mosoly, egy kedves gesztus vagy akár egy segítőkész cselekedet sokat számíthat. Ha mindenki csak egy kicsit is jobban odafigyelne a másikra, máris szebb és barátságosabb lenne a város.

Mindennapi döntéseink meghatározzák a napjaink hangulatát. A választás lehetősége mindig a mi kezünkben van, és egy pozitív hozzáállás csodákat tehet. Nehéz helyzetekben, például egy műtét előtt, különösen fontos a derűsebb dolgokra összpontosítani. Egyik barátnőm éppen egy műtét előtt áll, és természetesen nagyon izgul, bánatos. Próbáltam őt a pozitív gondolatok felé terelni, bár tartottam tőle, hogy esetleg zokon veszi majd. Meglepő módon megköszönte, és azt mondta, szeretné, ha többször emlékeztetném arra, hogy van választásunk abban, hogyan érezzük magunkat.

Az ilyen helyzetekben a derűs gondolatok nemcsak lelki állapotunkat javítják, hanem a gyógyulás folyamatát is elősegíthetik. Pozitív hozzáállással könnyebb elviselni a nehézségeket és gyorsabban felépülni. A barátnőm példája is azt mutatja, hogy a remény és az optimizmus nagy segítség lehet. Nehéz pillanatokban érdemes emlékeztetni magunkat az élet apró örömeire és a támogatást nyújtó emberekre. A választás lehetősége mindig a kezünkben van: választhatunk, hogy a nehézségekre vagy a reményre koncentrálunk. A vidámabb gondolatok segíthetnek átvészelni a legnehezebb időszakokat is.