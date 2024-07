Kamaszkorom óta vagyok a meztelenül alvás elkötelezett híve. Az okát soha nem kerestem, de valahogy mindig az tűnt természetesnek, hogy pucéron bújjak az ágyba. A minap az internetet böngészve tudtam meg, hogy milyen előnyökkel jár a pizsama nélküliség.

Pizsama nélkül

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A kutatások bebizonyították, hogy aki ruha nélkül bújik az ágyba kipihentebb lesz, mivel a testhőmérséklet nagyban befolyásolja az alvásminőséget. A pihentetőbb alvás hatására csökken a szorongás, a depresszió és a stressz, javul az önmagunkról alkotott kép, nő az önbizalom és az önértékelés. A szövetbe bugyolált ember jól „befűt” magának, így a durmolás sem lesz az igazi. Az ádámkosztüm a párkapcsolatnak is jót tesz. Az pedig, hogy közvetlen bőrkontaktusban vagyunk a kedvesünkkel, még szex nélkül is javítja a kapcsolatunk minőségét, a felszabaduló oxitocinnak még fájdalomcsökkentő hatásai is vannak. A pucérkodás segít megszabadulni a felesleges kilóktól is. Amennyiben békés az álmunk, nem kelünk fel az éjszaka közepén a hűtőben kutakodni némi harapni való után. Az alvást vizsgáló szakértők megállapították, azt is, hogy a jó alvók könnyebben fogynak zsírból, mint azok, akik nem pihennek eleget. A pőrén alvás a hölgyek számára is kifejezetten ajánlott, mivel a „lélegezni hagyott bőr” gyönyörű lesz tőle.

Azok, akik a felsorolt előnyök mellett elképzelhetetlennek tartják a csupaszon való alvást, a kutatók természetes anyagból készült, jól szellőző, a nedvességet elvezető anyagokból, és a laza, kényelmes szabású hálóruhát ajánlják. Én viszont azt gondolom, kár a pénzt mindenféle drága szövetre pazarolni, mert jót aludni csak ruhátlanul lehet.