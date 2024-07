A Bajai Halfőző Fesztivál egykor a világ egyik legkülönlegesebb gasztro-kulturális rendezvénye volt. Évente több mint ezer bográcsban főtt a híres bajai halászlé. A fesztivál híre bejárta a világot, és még külföldi televíziós csatornák is beszámoltak az eseményről. Azonban az idei évben a fesztivál színvonala drámaian visszaesett. Sajnos mára már csak egy silány zenei fesztivállá változott, amely sem a gasztronómiai, sem a kulturális értékeket nem képviseli megfelelően. Pár évvel ezelőtt kétezer bográcsban rotyogott az ízletes halétel. Idén azonban alig lehetett látni száz bográcsot. A változás szembeötlő, és csalódást keltő. Nemhogy külföldi média nem mutatott érdeklődést, de szerintem még a környékbeli tévék sem tudósítottak a rendezvényről.

Véget ért a 27. Bajai Halfőző Fesztivál

Fotó: Márton Anna

A szervezők és a rendezők felelőssége, hogy a fesztivál visszanyerje régi fényét. Az egykor nagy sikerű esemény most már csak árnyéka önmagának. A látogatók csalódottan tértek haza, hiszen a gasztronómiai élmények helyett csupán középszerű zenei programokat kaptak. A helyi közösség és a fesztivál hűséges rajongói is elégedetlenek, hiszen a rendezvény már nem azt nyújtja, amit korábban.

Talán nem vagyok egyedül, amikor azt gondolom, a bajaiak csalódottak. Remélhetőleg a következő években sikerül visszaállítani a fesztivál régi dicsőségét. Fontos lenne, hogy újra a halászléfőzés kerüljön a középpontba, és ne csak a zenei programok domináljanak. A fesztivál szervezőinek át kell gondolniuk a rendezvény jövőjét, és olyan változtatásokat kell eszközölniük, amelyek visszahozzák a gasztro-kulturális értékeket.

Azt, hogy a vendégek, turisták, akik 27 éve eljöttek a Bajai Halfőző Fesztiválra, most csalódottan mentek haza, nem tudom, hogy lehet kijavítani. Ez lesz a feladata a következő években a városi marketingcégnek, hogy a bajai rendezvény újra felkerüljön a nemzetközileg is elismert fesztiválok sorába. Amikor a bajaiak örömmel fogadhatják barátaikat, lesétálhatnak a Petőfi-szigetre, kicsit táncolnak, beszélgetnek, majd a Szentháromság térre visszaérkezve újabb vendégekkel megvitathatják az élet nagy dolgait. Kicsit kiléphetnek a mindennapok hálójából, és elfelejtik, hogy valaha volt egy tévedés, egy olyan törekvés, ami a hagyományok változtatásáról, kicseréléséről szólt, de nem jött be.