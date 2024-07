A félreértés elkerülése érdekében a krónikus szunditiz egy nem létező kórság, ugyanakkor sokakat veszélyeztet a rohanó mindennapokban.

Tünetei alattomos módon bújnak meg olykor, emiatt a diagnózist is csak hosszú évek alatt, egy élet tapasztalatát összegezve lehet megállapítani. A krónikus szunditiz legfőbb tünetei közé tartozik a feladatok vagy munka alatt jelentkező álmosság. A szervezet félreérthetetlen igényét jelzi akár már csak egy harminc perces sziesztára is, ami miatt a spanyol vidék bevallom, kezd egyre szimpatikusabb lenni. Ők ugyanis legálisan kerülik a teendőket a nap kellős közepén. Krónikus szunditiz tehát, ha álmosság gyötör, kivéve akkor, amikor még lehetőség is volna rá, mondjuk egy szabadnapon. Akkor biztos tünet, hogy ébresztőóra nélkül is már hajnalban kipattan a „beteg” szeme.