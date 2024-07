Mindenkinek másképp indul a reggel.

Van, aki híreket olvas, van, akinél már hajnalban szól a rádió, de nálam a motiváció a csésze alján lapul. A reggeli rutinom része egy jó erős kávé. Na jó, lehet, hogy kettő. Azért, hogy hasson, de nem a testnek, hanem a léleknek. Hogy a legfárasztóbb napon is várjam az ébredés pillanatát és a kávé illatát. Szerintem a kávé éppen olyan, mint az élet maga. Fogyasztható feketén is, sőt, talán észszerűbb is úgy, viszont egy korty tej – csakúgy, mint egy mosoly – kell a kerek történethez. De mi történik, ha elfogy a tej? – teszem fel magamnak a kérdést hetente többször, mert tudom, hogy mindig keveset veszek. A válasz egyszerű: úgy már a kávé sem kell.