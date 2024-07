Egyelőre nem enyhül a hőség, a hőmérő higanyszála napközben akár 40 fokig felkúszhat. A magas hőmérséklet miatt péntekig harmadfokú hőségriasztást van érvényben az ország egész területén. A napok óta tartó kánikula rányomja a bélyegét mindennapjainkra. A tartós meleg igencsak próbára teszi szervezetünket. Az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt. Migrén, fejfájás, keringési problémák, szívpanaszok, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét, fáradékonyság, dekoncentráltság és bágyadtság egyaránt előfordulhat. A rekkenő hőség ellen mindenki úgy védekezik, ahogy tud. Magam is számos praktikát bevetettem, hogy elviselhetőbbé tegyem a tikkasztó nyári hőséget.

A házi praktikák otthon hellyel-közzel be is válnak. Az éjszakai szellőztetés, a kereszthuzat csodákra képes, ugyanúgy, mint a napközbeni „elsötétítés”. A lakásban, amennyiben nem vagy csak a reggeli órákban használom főzésre a tűzhelyet, még ki lehet bírni. A leghatékonyabb megoldást a klíma jelenti, ám nem árt vele csínján bánni. Nem tanácsos hirtelen „északi sarkká” varázsolni a kéglit, mert a hatalmas hőmérséklet-különbség egyáltalán nem tesz jót szervezetünknek.

A rekkenő hőségben nehéz kontrollálni magunkat, türelmetlenségemnek, oktalanságomnak, most is iszom a levét. Mikor már megvolt a baj, hiába állítottam be körültekintően a hőmérsékletet a prüszkölés és orrfolyás nem igazán akar elhagyni. Késő bánat, oktalanságomnak egy ideig még viselni kell a következményeit. A nyár derekán járunk, így vélhetően őszig még több alkalommal köszönt ránk a hőség, nekem pedig lesz időm arra, hogy végre elsajátítsam a klíma helyes használatát.