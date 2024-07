Az egyre forróbb nyarak nemcsak rosszat, de néha jót is hoznak. Ilyen például a kabócák éneke, amit korábban csak a tengerparton hallottam. Idei nyaralásunk alkalmával azonban a Balaton-felvidéken is felcsendültek az énekes rovarok, melyek igazán tengerparti hangulatot idéztek. Bár sok embert idegesít a kabócák jellegzetes ciripelése, számomra a természet megnyugtató duruzsolását jelenti. És még mielőtt pánikba esnénk, hogy a klímaváltozás okán újabb idegen rovarokat kell elviselnünk, érdemes tudni, hogy az óriás énekes kabóca hazánkban is őshonos, védett fajnak számít. Az enyhülő klíma pedig kedvezően hat a szaporodásukra, ezért is találkozhatunk velük egyre több helyen hazánkban is. Jobb, ha inkább hozzászokunk a kabócák kórusához is.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock