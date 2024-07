Láttam a jövőm! Legalábbis valami olyat, aminek örülnék idős koromra. Budapesten a dugóban araszolva követtünk egy régebbi típusú lakókocsit. A rendszáma alapján francia család utazhatott benne. Egy biztos, állatbarátok és szeretnek utazni. Állva a dugóban egyszer csak elénk „pattant” egy tarka macska, a lakókocsi utasaként kinézett a hátsó ablakon, pontosan ránk. Aztán nyávogott és nyújtózott egyet. Aztán odaállt mellé egy kutya is. Nagyon irigy lettem! Tetszik ez az életforma. Nyugodtan nyaralgatnak az állatkáikkal, nem azon aggódnak közben, mi lehet velük otthon. Ezt az életformát elképzeltem magamnak, és be kell vallanom, tetszik. Nagyon is. Ez lesz a jövőképem!

Forrás: shutterstock.com / illusztráció