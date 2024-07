A rekkenő hőségben nehéz létezni. A meleg szinte elveszi az ember eszét, mindennapi tevékenységeit jó, ha félgőzzel el tudja végezni.

A napok óta tartó kánikula, bár minden jól bevált és új módszert bevetek, hogy megfelelő képen tudjak működni, nem igazán jött be. A sok hideg folyadéktól leginkább csak izzadok, a klíma mértéktelen használata megfázási tüneteket produkál. A minap az internetet böngészve megakadt a szemem egy cikken, ami arról szólt, milyen hűtési módszert fejlesztettek ki a tengerentúlon a katonák számára. A jeges fürdő és a jeges takaró a gyakorlatban is bevált a hőguta elkerülésében. A módszer lényege, hogy az alkarokat és a bicepszet jeges fürdőbe mártják, a lehűtött vér a test minden részébe eljutva hűsítő hatással bír. A jégtakaró kicsit brutálisabb, ebben az esetben az egész testet csavarják be a kellemesnek éppen nem mondható „paplanba”.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A tegnapi hőségben magam is annyira elgyötörtnek éreztem a testem és tompának az agyam, hogy elhatároztam, kipróbálom az amerikai katonák és tűzoltók jól bevált praktikájának egyikét. A jégtakaró eleve hullott a rostán, így csak alkarjaim és a bicepszem mártottam hűs fürdőbe. A hatás nem tartott sokáig, de minden kétséget kizárva jól esett. Napközben több alkalommal strandoltattam végtagjaim, csökkentve így szerveztem hőmérsékletét. A módszer hátulütője, hogy a jeges vízzel telt edényt nem bírom mindenhová magammal cipelni, így nem marad más hátra, türelmesen ki kell várjam a kánikula végét, hogy újra önmagam lehessek.