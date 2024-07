A nyári forróságban az ember nem kívánja a nehéz, zsíros ételeket, ezért a minap a hideg erdei gyümölcsleves mellett döntöttem. Sokféle alapanyagból elkészíthetjük, legyen az friss, fagyasztott vagy befőtt gyümölcs, így nálam most a meggyhez málna, ribizli, szeder és áfonya is társult, a fahéj és a szegfűszeg pedig remek fűszeres aromát adtak neki. Pofonegyszerű, hamar megvan, ráadásul a hűsítő, gyümölcsös finomság nagyon jólesik ebben a melegben. Sőt, akár desszertként is fogyaszthatjuk. Jómagam rettentően édesszájú vagyok, így egy kis tejszínhabbal is megkoronázom a tálalásnál. Szerintem a nyár elképzelhetetlen enélkül az édes leves nélkül.

Gyümölcsleves

Forrás: shutterstock.com / illusztráció