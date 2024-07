Ebben a nagy melegben minden élőlény szenved. A meleg lakásban mi is alig tudunk aludni, hát még egy bundás állat. Így van ezzel Arnold macskánk is, aki nehezen találja a helyét. Minduntalan keresi, hol tudna a hőségben egy jót aludni. Néha bevizezzük a bundáját is, ám ezt nem szereti, és amikor tudja, mire készülünk, eliszkol. A minap már egy ideje nem láttam Arnoldot, gondoltam megnézem, mi ez a gyanús csend. Kerestem mindenhol, hiába szólítottam, nem reagált. Hosszas keresgélés után a könyveim mögött, a könyvespolcon bukkantam rá. Úgy tűnik, talált egy új rejtekhelyet, ahol kedvére bujkálhat és szundíthat.

Fotó: Várkonyi Rozália