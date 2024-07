A nyári esték elmaradhatatlan koncertélménye a tücskök ciripelése és a madarak csicsergése mellett a békák kuruttyolása. Bár látni nem szeretem a békákat, de az esti békakoncerteket kivételesen élvezem. Az utcánkban több háznál is van kerti tó, így ki sem kell mozdulnunk otthonról egy kis kuruttyolásért. A teraszon ülve is hallgathatjuk. Nem is értem a Zuglóban élőket, akik közül többen is panaszt tettek az önkormányzatnál a Rákos-patak környezetében elszaporodott békák hangos kuruttyolása okán. De hiába panaszkodtak, a védett állatok pusztítása vagy eltávolítása bűncselekménynek számít, így nem tanácsos bolygatni a populációt. Örülhetnének a környékben élők, hogy nem kell vegyszeres szúnyogirtást végezni, megoldják a békák ingyen és környezetbarát módon.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció