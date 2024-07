Imádom az Agatha Christie regényeket, és az írónőről és a műveiről szóló mindennemű írást, hírt. A különböző regényadaptációk után most újabb jó hírt olvastam. Készül egy dokumentumfilm Agatha Christie életéről, és nem más, mint Poirot, mi több, maga Sir David Suchet kalauzolja el a nézőket az 1920-as években. Ez duplán jó hír számomra, mert imádtam a színészt a belga nyomozó szerepében. Az előzetes szerint az ötrészes szériában a színész Kanadát, Hawaiit, Dél-Afrikát, Új-Zélandot és Ausztráliát érinti. Az egyes országokban felfedezi azokat a helyszíneket, ahol Agatha Christie megfordult, és bemutatja azokat az embereket, akikkel találkozott, s akik végül szereplőként meg is jelentek a műveiben vagy inspirálták őt. A forgatás hamarosan kezdődik, év végén remélem már meg is nézhetem.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com