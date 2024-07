Ez a nagy meleg fokozott figyelmet igényel az autósoktól. Gondoljunk csak az elmúlt napok közutakon történt tragédiáira. Egyre több alkalommal láttam én is olyat, hogy az előttem álló autó az átlagnál lassabban megy, és egyszerűen nem tud az úton maradni, jobbra lemegy az útról, a füves, homokos, kavicsos részre. Néhány kilométeren keresztül, akár többször is. Először azon morfondíroztam, vajon, ivott az illető, vagy éppen rosszul lett. Aztán a sokadik eset után már arra jutottam, egyszerűen a melegtől letompultak a reakciói. Most már, ha ilyet látok, rutinosan lassítok, inkább én is lassabban megyek. Megelőzni nem merem, mert mi van, ha akkor meg nem jobbra, hanem balra leng ki az autójával.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció