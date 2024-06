Tornádó csapott le vasárnap a Szombathelytől mintegy tíz kilométerre fekvő Nardán. A katasztrófavédelem közlése szerint mintegy harminc épület tetőszerkezete rongálódott meg, és fák is kidőltek a vihar során. A tornádó pusztításáról és a hátra hagyott romokról számos videófelvétel kering a közösségi médiában. Némelyik egészen elképesztő látványt nyújt. Noha hazánkban is előfordul olykor egy-egy kisebb tornádó, azért mégsem vagyunk túlzottan hozzászokva. És ez így van jól. Azt hiszem, egyikünk sem szeretne menekülni, és újjákezdeni egy egész életet – akár többször is – egy pusztító szélvihar után, ahogy teszik ezt sokan a világ számos pontján.

Tornádó

Forrás: shutterstock.com / illusztráció