Nem vagyok nagy futballrajongó, de a magyar válogatott mérkőzéseit azért figyelemmel kísérem. A labdarúgó-Európa-bajnokság meccseit is nagy izgalmak közepette néztem. Annyira izgultam, hogy legszívesebben szotyit törögettem volna, mint ahogy azt sok meccsen láttam már, de a családot idegesíti a törögetés hangja, ezért arra nem kaptam engedélyt.

Stresszlabda

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Kitaláltam hát, hogy meccsnézés közben buborékfóliát durrogtatok majd. Oda is készítettem néhány darabot a tévé elé, de sajnos ennek a hangja is idegesítette a családot. Végül eszembe jutott a legjobb és egyben legcsendesebb megoldás, és előkerestem azt a stresszlabdát, amit régebben a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaitól kaptam. Eddig nem volt rá szükségem, de most igazán nagy hasznát vettem. Kis túlzással elmondhatom, hogy életmentő volt. Szinte rongyosra szorongattam a legizgalmasabb skót-magyar meccsen. Szerencsére nem hiába!

Sokan nem hisznek a stresszlabada jótékony hatásaiban. Pedig nem véletlenül találták ki ezt az egyszerű, ám nagyszerű eszközt. Az ismétlődő szorító és elengedő mozgás a stresszes, szorongást okozó helyzetekben segít az ellazulásban, a megnyugvásban és javítja a koncentrációt, valamint csökkenti a vérnyomást. A stresszcsökkentés mellett egyéb pozitív hatásai is lehetnek. A stresszlabdák rendszeres használata például megerősíti a kéz és az alkar izmait. A labda használata segít a jelenben maradni és az adott pillanatra koncentrálni, így mindfulness-gyakorlatnak is kiváló. A stresszlabda másik vitathatatlan előnye, hogy kicsi és hordozható, így bárhol és bármikor bevethető a feszültség levezetésére. Érdemes a meccsekre magunkkal vinni.

Sajnos a magyar futball-válogatottnak nem szurkolhatunk tovább az Eb-n, de azért nem rakom messzire a stresszlabdámat, bizonyára lesznek még izgalmas mérkőzések és élethelyzetek, amikor szükségem lehet rá.