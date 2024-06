Itt a nyár, a napozás ideje, ami D-vitamin készletünk feltöltésének legkellemesebb módja. Jó lenne minél előbb csokibarnára sülni, ám nem árt mértéket tartani. A magas UV-sugárzásnak jelentős az egészségügyi kockázata. Az orvosok kétfajta leégést különböztetnek meg. Az elsőfokú enyhébb bőrpírral és fájdalommal jár, míg a másodfokú esetében a bőr súlyosabb sérülést szenved el, és a gyógyulás időszaka is hosszabb. Utóbbi esetében a leégés már hólyagosodással is járhat. A szakemberek mindössze tíz percet javasolnak alkalmanként, fényvédő nélkül napozással tölteni. Fehér bőrű lévén számomra nagy odafigyelést igényel a napozás. Magas faktorú krém sem véd meg attól, hogy rákvörösre süljek. Ennek okán úgy határoztam, hogy idén a hűvösben próbálok lebarnulni, ami biztosan sikerülni fog, mivel még árnyékban is le tudok égni.

Illusztráció

Forrás: shutterstock.com