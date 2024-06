Mézgának hívtuk, valószínűleg a televízióban akkoriban futó Mézga család című rajzfilmsorozat nyomán kereszteltük el a családi csettegőnket, amin utazva talán mi is egy kicsit a sorozatban szereplő családra hasonlítottunk.

Illusztráció

Fotó: Horváth Péter

Mézgát, vagyis a szürke, platós mezőgazdasági járművet apukám saját maga készítette. Paprikatermesztéssel is foglalkoztak, így Mézgával jártunk a paprikaföldre. Hajnalban felpakoltunk a csettegőre, élelmet, szerszámokat és még a tacsi kutyát is vittük magunkkal. Amíg kisebbek voltunk, mi csak játszottunk a paprikasorok végén, később már a munkába is befogtak bennünket. Estére megtelt a Mézga platója a paprikával, mi pedig a teletömött zsákok tetején utaztunk hazafelé. Az élmény hasonló volt egy panorámás busz és a kabrió nyújtotta élményhez. Gyerekülés? Biztonsági öv? Nem volt. De szerencsére soha nem esett bajunk.

Mézga sokáig része volt a családunk életének, mint ahogy több ezer másik magyar családnak is. A csettegők az 1960-as években jelentek meg Soltvadkerten, gyorsan népszerűek lettek, mert a szőlőművelésben nagy segítséget jelentettek. Később az ország más részein is megjelentek a házilag barkácsolt szerkezetek. Építésük átlagon felüli kreativitást és műszaki érzéket igényelt. Abból építették, amit éppen fel tudtak használni. Népszerűsége elsősorban olcsó bekerülési költségének és fenntartásának volt köszönhető.

A csettegők számomra a magyar családok élni akarását, ügyességét, leleményességét, boldogulásuk érdekében tett erőfeszítéseiket jelképezi. Ma már keveset látni belőlük az utakon, de ha mégis megpillantok egyet valahol, jó érzéssel gondolok vissza gyerekkorom csettegőjére, Mézgára.