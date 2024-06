Én kiváló szolgatípus vagyok a macskatartók között. Még azt is élvezem, ha kihasználnak, annyira imádom a cicukákat. Az egyik házi kedvencem „kinti-benti” tartású, de hogy őszinte legyek, 20–80 ennek az aránya. Az éjszakákat is bent tölti, de hajnalban szeret kimenni portyázni. Nem zavarja, hogy mi épp aludnánk. Sokféle dologgal próbálkozott már, amivel felébreszthet. Főként engem, mert úgy alszok, mint egy puma, minden neszre figyelek. Kaparta már kaparófáját, hegyes kis körmeivel hangosan tipegett a parkettán, rám ugrott az ágyban, és persze nyávogott is. Most van egy újabb közlési módszere, melyet napok óta előszeretettel alkalmaz. A teraszajtó függönykarnisán lóg egy szélcsengő. Rájött, hogyha erősebben dörgölőzik a függönyhöz, megszólal a csengő, én meg pattanok ki az ágyból, hogy kitárhassam a kisasszony előtt az ajtót. Imádom!

Fotó: shutterstock.com /illusztráció