A napokban olvastam hat olyan amerikai magánházról, melyet a tulajok a filmforgatás idejére bérbe adtak. Bár a filmek hosszú évekkel ezelőtt elkészültek, a rajongók ma is visszajárnak nézelődni. Ilyen például a Szex és New York sorozatban Carrie Bradshaw bérháza, vagy a Reszkessetek betörők ikonikus családi háza. Talán, ha hazánkban lennének ezek az épületek, én is elmennék egyszer megnézni. Most hétvégén viszont egy lehetőség adódik arra, hogy egy nagy kecskeméti személyiség régi villáját megtekintsem. Munkám során már számos alkalommal felidéztem Kada Elek munkásságát, aki Kecskemét polgármestere volt a 20. század fordulóján. Most a Múzeumok Éjszakáján röpke pár órára a Kada villa mai tulajdonosai bepillantást engednek a régi épületbe. Kaptam az alkalmon, regisztráltam. Akárcsak egy „rajongó”, a múlt értékeinek tisztelője, kíváncsian várom.

