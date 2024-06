Megszakadt a tavaly január óta tartó dezinfláció, most áprilisban ugyanis a tavaly év eleji csúcs óta először mért a KSH az előző havinál magasabb mértékű áremelkedést éves alapon. Drámától nem kell tartani, a következő hónapokban továbbra is a 4 százalékos szint közelében maradhat a pénzromlás üteme. Mindezt a közelmúltban tette közzé testvérlapunk, a Világgazdaság.

Ahogy ez szokott lenni, egyes dolgok drágultak, mások ára pedig csökkent. Így például a lap azt írta, a lakbér 14, a lakásjavítás és -karbantartás 10,7, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, a parkolás 9,8 százalékkal nőtt. Jó hír, hogy ezzel szemben a tojás 20,3, a liszt 19,7, a száraztészta 12,5, a sajt 9,6, a tej 9,3, a kenyér 9, míg például a baromfihús 6,5 százalékkal csökkent.

Az infláció ellen lehet küzdeni, csak ahhoz sok pénz kell, és tudni kell azt is, hová fektessük be a tőkénket. Aki azonban csak annyit keres, hogy fizetéstől fizetésig kihúzza, annak jóval kisebb a lehetősége arra, hogy kivédje a pénzromlást. Persze nem kell elkeseredni, mert az árfigyelő honlap segítségével az aktuális árakat össze lehet hasonlítani. Magam is gyakran használom. De ezen az internetes honlapon csak hat olyan kiskereskedelmi lánc áruinak az árát láthatja a vásárló, amelyek külföldi tulajdonúak. Engem különösebben ez nem zavar, zavarja csak azt a személyt, aki kihagyta erről a honlapról a magyar tulajdonú kiskereskedelmi láncokat, adott ugyanis a nemzeti láncoknak egy tockost. Aki nincs ezen a honlapon, azt nem keresi majd senki. Azaz a versenyből ők sajnálatos módon kimaradnak. Ez pedig a bevételükön is meglátszódik majd.