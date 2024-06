Számomra bizalmat sugall, ha egy céghez, boltba betérek, és régi kedves ismerős arcokat fedezek fel. Sokszor ők maguk is emlékeznek a gyakori vevőkre. Az egyik szemüvegszalonba mentem be tegnap, ahol régen gyakrabban, utóbb már csak ritkán vásároltam. Legutóbb tíz éve. Több régi dolgozót is láttam, akik már harminc éve is ott voltak, amikor hozzájuk kezdtem járni még iskolásként. Azon lepődtem meg igazán, hogy ők maguk is felismertek, pedig ők nap mint nap vevők sokaságát szolgálják ki. A pláne az egészben, utána bementem egy élelmiszer áruházba, ahol a pénztárban egy olyan hölgy ült, aki egykoron szintén a szemüvegeseknél dolgozott. Vele két hónapja beszéltük meg, hogy emlékszünk egymásra, kb. húsz év távlatából. Továbbra is örülök, ha a pult mögött ismerőst látok, ráadásul ha mosolyogva szolgál ki, az én napom is vidámabb lesz.

Ismerős arcok

Forrás: shutterstock.com / illusztráció