Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindenért szeretem a júniust. Most csak egyet említenék: ez a hársfa virágzása. Bármerre megyek érzem a hársfavirág csodálatos illatát. Érdemes mélyeket szippantani belőle és emlékeinkben elraktározni a hideg hónapokra. Persze, nemcsak az illata miatt szerethető a hársfavirág, hanem mert a belőle készült teának valóságos gyógyító ereje van. Nagyanyáink kamrájából nem hiányozhatott a szárított hársfavirág, amit most, a teljes virágzás előtt érdemes gyűjteni. A leszedett virágokat kiterítve, árnyékos helyen kell megszárítani, majd vászon- vagy papírzacskóban tárolni, míg fel nem használjuk. A hársfavirágból készült teát meghűlésre, izzasztóként, görcsoldóként, köptetőként is használhatjuk. De vértisztító és idegerősítő hatása miatt is érdemes fogyasztani. Nagyon finom házi üdítőt is készíthetünk belőle, a bodzaitalhoz hasonlóan készül, hársmézzel édesítve a legfinomabb.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció