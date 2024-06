Fél éve készültem rá, pénteken jött el a pillanat, hogy próbára tegyem a flakonvisszaváltást. Nagyon élveztem, könnyen és gyorsan ment minden. Nagyjából két hete vettem az első olyan ásványvizet, mely 50 forintos betétdíjas volt. Egy kedves, családias kisboltban vásárolok általában, ahol jól ismernek. A pénztáros mindenkinek szól, ha betétdíjas a termék. Még nem találtam ki, hogyan gyűjtöm otthon a palackokat, egyelőre a csomagtartómban autóztattam a napról napra gyűlő kollekciót. Pénteken úgy éreztem, itt az idő, van is rá időm, így nagyszatyorral odaálltam a gépezet elé. Imádtam, ahogy vitte be a flakonokat, majd megkaptam a kis bilétámat. Ezek után már látom, akár nap mint nap bevihetem magammal a flakonokat. Kicsit macerásabb ugyan mint a flakonpréselővel összenyomni és kukába dobni, de ennyit simán be lehet vállalni egy jobb jövőért.

Flakonvisszaváltás

Forrás: shutterstock.com / illusztráció