Naponta 72 millió forintnyi összeget lopnak el a neten keresztül a gyanútlan emberektől, olvasható a www.kiberpajzs.hu honlapon. Tavaly 26 milliárd forinttal lettek gazdagabbak a tolvajok. Mindezt a megyei iparkamara hétfői HR szakembereknek tartott előadáson hallhatta az érdeklődő. A szervezet kecskeméti központjában egy rendőrőrnagy és egy egyetemi tanár beszélt arról, hogy miként is nyúlják le az online csalók a hatalmas pénzeket. A kibertér bűnözői kifinomult módszerekkel dolgoznak. Ez már nem a „ pénzt vagy életet” ráijesztős kirabolós történet, amikor is az áldozatot éjnek idején megszabadítják a pénztárcájától. A bűnözők mivel láthatatlanok, így nehéz róluk személyleírást adni, a módszereik azonban széles körűek.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A fentebb említett www. kiberpajzs.hu honlapot azért is érdemes átnézni, mert a sok olyan példát mutat be, amelyhez hasonló módszereket a mai napig használnak a zsiványok. Léteznek hamis telefonhívások, számítógépes adathalászatok, hamis sms használatok, e-maillel történő becsapások. Amikor az ember átnézi a leírásokat elcsodálkozik. Nem is gondolná, hogy milyen rafinált ötletek léteznek. A neten szörfölő ember ugyanis biztonságban érzi magát, mert otthon a négy fal között van, ahol elvileg semmi sem fenyegeti. A lakásra igaz is, de a net világában ez a biztonság már nem érvényesül. Ezért aztán a szakemberek azt tanácsolják: legyünk óvatosak, pláne akkor, ha idegen emberek kívánnak kapcsolatba lépni velünk. A bűnözők ugyanis mindig egy lépéssel előttünk járnak.