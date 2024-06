A kedves nyári illatok közé tartozik nálam a dinnye, a főtt kukorica, a zöldbableves vagy éppen a töltött paprika illata. A gyermekkoromat, anyukám konyháját idézi, ha megérzem valamelyiknek az illatát. Most, hogy végre elérkezett a vakáció ideje és a lányaim is többet lehetnek itthon, igyekszem mindennap főzni, lehetőleg olyan ételeket, amiket igazán szeretnek. Bízom benne, hogy később majd bennük is kellemes emlékeket idéznek az ismerős ízek és illatok. Bár sokan úgy tartják, hogy a szaglás elhanyagolható érzékszervünk, a Covid alatt megtapasztalhattuk, milyen kellemetlen is az, amikor nem érezzük az illatokat és az ízeket. Ha valakinek igazán érzékeny az orra, akkor elképesztően sok, a legújabb számítási becslések szerint, körülbelül egybillió szagingert tud megkülönböztetni. Én azok közé tartozom, akinek igazán kifinomult a szaglása, ami persze nem mindig előny.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció